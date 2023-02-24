Украина начнет свою СВО в Молдове в ближайшие дни? Что говорят эксперты

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.02.2023 11:23 , Обновлено: 04.07.2024

Российский военный обозреватель Игорь Гиркин, бывший "министр обороны ДНР", заявил, что, по его данным, украинцы уже готовы к входу на территорию Молдовы для ликвидации находящихся в Приднестровье российских военных.

Такая специальная военная операция завершится полным успехом для Украины в самые короткие сроки, считает экс-офицер ФСБ.

“По всей видимости, “зачистка” Приднестровья силами ВСУ начнется в ближайшие дни. И помешать ей ВС РФ не смогут “от слова совсем”. Шансов небольшими силами удержаться в полном окружении на узенькой полоске земли у наших военных нет никаких”, - написал он.

По его мнению, в связи с тем, что Китай в своем “мирном плане” занял позицию России, предложив прекращение огня, как того давно просит проигрывющий Кремль, “зачистка” станет ответом запада Пекину. “В данной связи вероятная атака на Приднестровье теперь будет означать “пощёчину” Пекину со стороны Вашингтона”, - уверен он.

Кстати, Минобороны России заявило в четверг, 23 февраля, что Украина готовит “провокации” с вторжением в Приднестровье. И что для этого даже задействуют бойцов батальона «Азов».

«Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова», — заявили в правительстве Молдовы в ответ.

Ранее стало известно, что Украина официально предложила Молдове свою помощь в решении “приднестровского вопроса”. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, уточнив, что официальный Кишинев пока за не не обращался.

Однако украинский военный эксперт Олег Жданов не исключил, что Кишинёв может обратиться к Киеву за военной помощью.

“Если они разоружают русских – все. Дальше можно начинать политический процесс возвращения этих территорий под контроль правительства Молдовы”, – пояснил Олег Жданов возможные причины начала специальной военной операции Украины в Молдове.

Россия готовит переворот?

Тем вренем власти Украины и Молдовы публично согласились с тем, что Россия готовит в Кишиневе переворот. Об этом вначале заявил Владимир Зеленский, а представители Кишинева подтвердили.

Военный эксперт Жданов уверен, что при этом России еще “надо расшатать политическую ситуацию, чтобы это произошло таким образом, что люди на улицах, протесты, заставить правительство и президента пойти в отставку, и на этом фоне привести к власти более пророссийские партии”.

“А чтобы не было усиления силового блока Молдовы, возможен захват аэропорта и выведение его из строя, как это они сделали когда-то в Приштине. Кстати, таким образом Ельцин – в то время руководитель России – сформировали Косово. Косово сформировали благодаря этой спецоперации российских войск в Югославии. Вот в Молдове возможен такой вариант”, – предположил украинский эксперт.