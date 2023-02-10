МИД Молдовы вызвал посла России из-за ракеты

Опубликовано: 10.02.2023 13:54 , Обновлено: 10.02.2023

В Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы «срочно» вызвали посла РФ Олега Васнецова.

Все для того, чтобы «указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства из-за пролета российской ракеты», сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Молдовы Даниел Водэ.

Он также заявил, что «ракетные удары по соседней стране [Украине] прямо и негативно влияют жизнь на граждан Молдовы».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что «две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии».

В Молдове подтвердили пролет ракет, а вот в Румынии нет.