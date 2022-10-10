"Международный Красный крест" отказался работать в Украине — Reuters

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Опубликовано: 10.10.2022 16:02 , Обновлено: 10.10.2022

Международный комитет Красного Креста сообщил, что организация приняла решение остановить свою деятельность в Украине, которая так сейчас нуждается в помощи. Об этом написало агентство Reuters.

Функционеры международной организации заявили, что делают это “по соображениям безопасности”.

Тем временем в издании “Информатор” опубликовали опровержение информации Reuters со ссылкой на спикера Международного Красного креста Александра Власенко.

“Мы сможем прекратить работу только тогда, когда закончится вооруженный конфликт. Так что эта информация не соответствует действительности”, — сказал он.

Ранее “Международный Красный крест” уже попадал в скандал в Украине. Вице-премьер и министр по реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обвинила Красный Крест в содействии насильному вывозу граждан Украины в Россию.

“Красный Крест сам заявил о своем участии в вывозе людей из Мариуполя в Россию. Впоследствии они эту публикацию сняли, но уже было поздно. Да, я могу это подтвердить”, - заявила Верещук в комментарии изданию “Страна”.

По ее словам, “Красный крест” помогал депортации украинцев под видом гуманитарной помощи в обмен на финансирование со стороны РФ. В “Международном красном кресте” потом отвергли обвинения.

В организации заявили, что помогали эвакуировать население в Украине только в двух случаях – 15 и 18 марта в Сумах.

“В обоих случаях люди по собственной воле сели в автобусы, которые доставили их в другой украинский город – Лубны”, - подчеркивается в сообщении МКК.

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