Международные наблюдатели и ООН объявили о голоде в секторе Газа

Опубликовано: 22.08.2025 16:05 , Обновлено: 22.08.2025

Международная система мониторинга голода (IPC) заявила, что в городе Газа и его окрестностях начался голод, который, вероятно, будет распространяться и на другие районы сектора. Согласно отчёту, сейчас от голода страдают 514 тысяч человек, это почти четверть палестинского населения Газы.

Израиль уже отверг этот доклад, назвав его «лживым и предвзятым». Израильский МИД, по данным Reuters, заявил, что данные IPC частично основаны на информации, предоставленной ХАМАС, и не учитывают недавнее увеличение поставок продовольствия. «В Газе нет голода», — заявили в ведомстве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал голод в Газе «антропогенной катастрофой, моральным приговором и провалом самого человечества». В свою очередь, глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что голод стал прямым результатом действий израильского правительства и что смерти от него могут быть приравнены к военному преступлению.

Фото: Reuters

Ранее IPC фиксировала голод только в странах Африки: Сомали, Южном Судане и Судане.

ООН неоднократно жаловалась на препятствия в доставке и распределении гуманитарной помощи. Израиль, в свою очередь, критикует работу гуманитарных организаций и обвиняет ХАМАС в краже помощи, что представители движения отрицают.

Напомним, Израиль начал военную операцию по захвату города Газа. В ООН призывали израильские власти к немедленному прекращению огня.

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