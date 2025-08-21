Израиль начал вторжение в Газу - "Уже контролируем окраины"

Опубликовано: 21.08.2025 08:12 , Обновлено: 21.08.2025

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла первые шаги по вторжению в город Газа. Такую информацию в среду, 20 августа, озвучил официальный представитель ЦАХАЛа, бригадный генерал Эффи Дефрин. По его словам, израильские военные уже взяли под свой контроль часть районов на окраинах.

“Наши силы уже контролируют окраины города”, — процитировало генерала израильское издание The Jerusalem Post.

Дефрин рассказал об инциденте, в ходе которого солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку более 15 палестинских террористов совершить нападение на пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе, добавив, что в настоящее время военные расследуют обстоятельства инцидента. В результате него были ранены три солдата, одного из них в тяжёлом состоянии эвакуировали в больницу, ещё двое получили лёгкие ранения.

Дефрин также подтвердил появившуюся на днях информация о том, что на этой неделе будет разослано около 60 000 повесток с призывом на военную службу израильских резервистов. Ещё 20 000, по его словам, будут разосланы позднее в этом месяце. Таким образом, общая численность резервистов на службе, по подсчётам издание The Times of Israel, составит около 130 000 солдат .

По словам Дефрина, в настоящее время ЦАХАЛ работает над организацией достаточного места для безопасной эвакуации мирных жителей Газы, а также организации для них гуманитарной и медицинской помощи.

На четверг, 21 августа, намечено обсуждение операции по захвату Газы. По данным The Jerusalem Post, ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац одобрят планы захвата города, несмотря на то, что в минувшие выходные ХАМАС при посредничестве Египта и Катара передали Иерусалиму своё согласие на частичное мировое соглашение, которое предполагает освобождение 10 живых заложников в обмен на сотни палестинских заключённых и 60-дневное прекращение огня.

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Несмотря на это предложение Нетаньяху 20 августа распорядился “сократить сроки взятия под контроль последних оплотов террористов и разгрома ХАМАСа”.

Официальные лица стран-посредников сообщили газете The Jerusalem Post , что представленный план очень близок к тому, что сами израильские власти согласовали несколько недель назад.

“Да, есть пробелы, но их можно устранить за несколько дней”, — заявил один из чиновников на условиях анонимности.

Как отмечают израильские СМИ, Израиль сохраняет двусмысленную позицию относительно предложения палестинской группировки ХАМАС. С одной стороны, официальные лица подчёркивают, что их главной целью остаётся соглашение об освобождении всех заложников. С другой стороны, Израиль не отвергал представленное предложение открыто. По оценкам политических обозревателей, Израиль ждёт, побудит ли начало наступления на Газу руководство ХАМАС к заключению более всеобъемлющего соглашения.

The Times of Israel привёл слова неназванного высокопоставленного израильского чиновника, который заявил, что Израиль в настоящее время не планирует отправлять группу в Катар или Египет для участия в переговорах. Сообщается также, что Израиль пока решил вообще не реагировать на предложение о поэтапном освобождении заложников, одобренное ХАМАС в понедельник

Генсек ООН осудил начало операции по захвату Газы

Между тем, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш 21 августа призвал израильские власти к немедленному прекращению огня в секторе Газа, осудив операцию по захвату города, передало агентство Reuters.

“Жизненно важно немедленно добиться прекращения огня в Газе, чтобы избежать смертей и разрушений, которые неизбежно повлекла бы за собой военная операция против города Газа”, — заявил Гутерриш, комментируя новости о первых шагах ЦАХАЛа по захвату города.

В свою очередь боевиков ХАМАСа генсек ООН призвал к безоговорочному освобождению заложников, удерживаемых в плену с 7 октября 2023 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого месяца правительство Германии приостановило экспорт в Израиль оружия, которое может быть использовано в секторе Газа. Об этом, как сообщило BBC, заявил канцлер Фридрих Мерц. Решение принято в ответ на одобренные Израилем планы по установлению контроля над городом Газа, сообщил немецкий политик.

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