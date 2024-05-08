Месси выставил на акцион бумажную салфетку за 375 тысяч долларов. Что в ней уникального?

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Опубликовано: 08.05.2024 19:59 , Обновлено: 08.05.2024

Известный футболист Лионель Месси выставил на аукцион бумажную салфетку, стартовая цена которой составила 375 тысяч долларов. У фанатов и просто любителей этого вида спорта есть время до 17 мая, чтобы выкупить лот аргентинской легенды.

Дело в том, что на кусочке бумаги запечатлён важный исторический момент: первый контракт Месси с “Барселоной” в 2000 году. В то время будущему обладателю “Золотого мяча” было 13 лет, и он не подавал особых надежд. В связи с этим руководители футбольного клуба сильно сомневались из-за потенциально больших затрат на 13-летнего подростка.

В декабре 2000-го агент Месси Орасио Гаджиоли сообщил директору «Барселоны» Карлесу Решаку, что если они не подпишут контракт, подростка предложат другим клубам, включая «Реал Мадрид». В итоге Решак, не желающий упускать игрока, пригласил Гаджиоли на ужин в Барселону, чтобы принять окончательное решение. Поскольку под рукой не оказалось бумаги, Карлес живо вытянул салфетку и начал писать: «В Барселоне, 14 декабря 2000 года, в присутствии господина Орасио Гаджиоли, Карлес Решак обязуется под свою ответственность, несмотря на некоторые мнения против, подписать контракт с игроком Лионелем Месси, если мы сохраним договорённость по согласованным суммам», передал телеканал Sky News.

Через неделю документ заверили у нотариуса, а соглашение на салфетке «Барселона» подкрепила гарантийными письмами – с данными об арендованном доме для семьи Месси, школе и зарплате отца на новой работе.

“Это один из самых интересных предметов, с которыми я когда-либо имел дело. Да, это бумажная салфетка, но это та самая знаменитая салфетка, которая положила начало карьеры Лионеля Месси”, — сказал руководитель отдела книг и рукописей аукционного дома Ян Элинг.

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