За золотые медали на Олимпийских играх пообещали платить по 50 тысяч долларов. Но не всем

Опубликовано: 10.04.2024 15:05 , Обновлено: 10.04.2024

В Международной федерации легкой атлетики заявили, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже обладателям золотых медалей выплатят по 50 тысяч долларов. Правда, денежный приз получат спортсмены только одного вида спорта.

И этот спорт — лёгкая атлетика. Победители 48 соревнований получат по крупной сумме, а эстафетные команды разделят приз между собой, пишет издание Sky News. А вот выплаты за серебряные и бронзовые медали пообещали ввести на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

“Введение денежных призов для золотых медалистов Олимпийских игр является поворотным моментом для мировой лёгкой атлетики и спорта в целом”, — отметил глава организации Себастьян Коу.

Он добавил, что “невозможно оценить рыночную стоимость завоевания олимпийской медали или целеустремлённости”, однако, тем не менее “важно с чего-то начать”. По его словам, доходы от золотых медалей вернутся к тем, кто “превращает Олимпийские игры в мировое зрелище, которым они являются”.

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