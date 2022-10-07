Меркель призвала построить «безопасность» в Европе вместе с Россией

Опубликовано: 07.10.2022 08:24 , Обновлено: 07.10.2022

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила о важности единой и решительной позиции Евросоюза и НАТО для защиты Украины. Но при этом подчеркнула, что достигнуть безопасности в Европе без России не получится.

Об этом онасказала на праздновании 77-летия немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

«Агрессивная война России и президента Путина против Украины разрушает фундамент всего того, о чем сообщество государств, включая тогдашний Советский Союз, а затем Россию, договорилось в процессе СБСЕ и Парижской хартии», — заявила Меркель.

По ее словам, 24 февраля «знаменует собой глубокий переломный момент».

Бывший канцлер Германии подчеркнула, что в этой «ужасающей ситуации» важно, чтобы Германия, Европейский Союз и НАТО «заняли единую и решительную позицию для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины».

В то же время Меркель сказала, что параллельно необходимо разрабатывать будущую архитектуру европейской безопасности. И выразила мнение, что она «будет справедлива только в том случае, если в нее войдет и Россия».

«Пока мы этого не достигли, “холодная война” тоже не закончилась», — считает политик.

Ранее Телеграф писал, что в России на фоне продолжающегося контрнаступления украинцев российские власти 6 октября снова предложили начать “прямо сегодня” мирные переговоры.

«Давайте прямо сегодня» — Россия снова попросила Украину начать мирные переговоры