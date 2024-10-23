Мэрия Варшавы разрешила польской оппозиции провести 100-тысячный марш независимости

Опубликовано: 23.10.2024 16:47 , Обновлено: 23.10.2024

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский разрешил польской оппозиции провести марш независимости, который назначили на 11 ноября. Напомним, ранее власти не давали официальное разрешение на проведение шествия, аргументировав это тем, что столь ранняя заявка "ограничивает конституционную свободу организаций других собраний".

“Очень хорошие новости. Марш независимости пройдёт по улицам Варшавы в качестве законного собрания по существующему маршруту от кольцевой развязки Романа Дмовского до национального стадиона! Все на Марш! До встречи 11 ноября!” — написал в социальной сети председатель правления ассоциации “Марш независимости” Бартош Малевски. Кроме того, он добавил, что “иначе не могло быть”.

“Мы с самого начала говорили, что независимо от возникающих трудностей марш независимости всё равно пройдёт”, — подчеркнул Малевски.

[info_b] В Польше 11 ноября отмечают День национальной независимости. Это государственный праздник, объявленный официальным выходным, учреждённый в ознаменование восстановления независимости Польши в 1918 году, после 123 лет раздела. Праздник не отмечался в советское время и был повторно учреждён в 1989 году. [/info_b]

Напомним, ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский назвал причины отказа «вполне прозаичными». В своём аккаунте на платформе Х он объяснил, что организаторы не соблюли формальные условия в заявке (которых было уже шесть, поскольку те отказывались принимать отказ и всякий раз подавали новую заявку, внося определённые правки). Тогда Тшасковский заявил, что если запрос на организацию митинга будет подан правильно, он согласится на проведение марша, потому что “каждый имеет на это право”.

«Пока что, похоже, кто-то здесь действительно хочет начать драку из-за национального праздника. И это не я», — заявил ранее мэр Варшавы.

В свою очередь представитель ассоциации «Марш независимости» Александр Ковалиньский заявил, что они намерены обжаловать решение городской администрации, поскольку оно, по его словам, «нарушает волю десятков тысяч патриотов, которые хотят отпраздновать восстановление независимости в Варшаве 11 ноября».

Ранее Telegraf.news писал, что польские полицейские пригрозили устроить забастовку 11 ноября, в день, когда оппозиция планирует провести многотысячный митинг, несмотря на то, что городские власти его не санкционировали. Полицейские выдвинули действующим властям ряд требований и даже устроили показательную демонстрацию, принеся гроб к канцелярии премьер-министра Дональда Туска.

Полицейские пригрозили премьеру Польши забастовкой в день марша оппозиции. Зачем принесли гроб в канцелярию Туска?