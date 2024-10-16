Мэрия Праги запретила туристам устраивать ночные «паб-туры»

Опубликовано: 16.10.2024 09:31 , Обновлено: 16.10.2024

Члены городского совета Праги запретили ночные походы по пабам, организованные туристическими агентствами, поскольку власти хотят привлечь «более культурных и состоятельных» туристов. Заместитель мэра заявил, что чешская столица не желает видеть посетителей, «которые приезжают только для того, чтобы напиться».

Не секрет, что столица Чехии с населением 1,3 миллиона человек долгое время была популярным местом для шумных мальчишников и прогулок по барам. Однако в понедельник заместитель мэра Праги Зденек Гржиб сообщил, что организованные ночные походы по пабам теперь будут запрещены, передала британская газета The Guardian. Другой заместитель мэра, Иржи Поспишил добавил, что хочет, чтобы город стал местом, где «цивилизованность и уважение к общественному пространству являются приоритетом».

[info_b]Между тем Прага — не единственный город, который пытается справиться с толпами шумных туристов. Ранее это пытались делать власти Венеции, Амстердама, Барселоны и других популярных туристических направлений.[/info_b]

К слову, компания Prague Pub Crawl, которая организует туры по барам, раскритиковала решение городских властей, назвав его «популистским шагом с целью скрыть неспособность руководства города решать реальные проблемы, такие как нехватка сотрудников муниципальной полиции».

В свою очередь глава глава Чешской ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек приветствовал решение мэрии: «Поездки в центр в поисках пива были проблемой как для местных жителей, так и для других туристов. Я не думаю, что это повлияет на наши продажи. Никому не запретят ходить в паб, но эти организованные ночные вылазки в пабы… нам не нужны».

Интересно, что вместе с тем Прага продолжает строить свой имидж вокруг пивоваренного наследия. Например, Жатец и терруар произрастания жатецкого хмеля не так давно были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в некоторых ресторанах и пабах исторического центра Праги пиво по-прежнему дешевле воды: там пинту лагера продают всего за 3 евро.

[info_b]В 2023 году в Чехии на душу населения пришлось 128 литров пива, что стало мировым рекордом, несмотря на постепенное снижение потребления с начала пандемии коронавируса в 2020 году.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что компании из Литвы и Чехии предложили признать недействительными охранные права на товарный знак по выпуску старки — крепкого алкогольного напитка, который получают путем старения ржаной водки. Сейчас права принадлежат польскому бренду Szczecińska Fabryka Wódek Starka.

Польша, Литва и Чехия вступили в битву за право называть старку своим национальным напитком. А что Беларусь?