"Мексиканский пас" и победа на выборах Трампа? ФБР опубликовало документы операции РФ по дезинформации на Западе

Опубликовано: 05.09.2024 20:04 , Обновлено: 05.09.2024

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало документы, как утверждается, операции России по дезинформации в западных странах. Как написала Bild, это доклад на более чем 200 страниц, который рассказывает о том, как власти РФ пытаются повлиять на выборы в США и государствах Европы.

Как передало “Агентство. Новости”, обнародованные документы говорят о том, что Кремль начал кампанию, задача которой - оказать влияние на политиков, бизнесменов и журналистов в крупнейших западных странах. Из документов следует, что президент России Владимир Путин был в курсе этой операции.

В досье сказано, что ФБР получило доступ к российским документам, служебным запискам и протоколам совещаний. В одном из материалов рассказывалось о запуске “системы распространения комментариев в соцсетях”. «Комментарии будут продвигать основные нарративы проекта и вызывать у аудитории рациональные (действительно, а зачем НАМ нужно помогать Украине?) и эмоциональные (какие же все-таки американцы подлецы) реакции», — говорится в документе, передало “Агентство. Новости”.

Информационная кампания России в Украине, Германии и Франции

Медиа отметило, что задача кампании по воздействию на украинскую аудиторию - сформировать в стране общественное мнение, “благоприятное для достижения целей и задач СВО”. Акценты на дискредитации военно-политического руководства Украины, расколе элит, деморализации ВСУ, дезорганизации населения. Инструменты - длинные и короткие посты, комментарии, карикатуры, видеоролики, мемы и фейки в соцсетях, на сайте-агрегаторе новостей, в таргетированной рекламе, сети Telegram-каналов.

Один из документов, продолжило “Агентство. Новости”, предполагает «эксплуатацию внутренней напряженности» в Германии и Франции для «продвижения интересов РФ» и “искусственного создания конфликтов” через посты, видеоролики, комментарии, статьи.

Как написало издание Bild, в рамках проекта “Доппельгангер” были созданы фейковые копии сайтов Bild и Welt, которые наполняли “российской пропагандой и фейковыми новостями” с “позитивным образом РФ и негативным образом НАТО и западных стран”.

“В частности, фейковые материалы на немецком языке были направлены на то, чтобы ослабить отношения Германии с ее западными союзниками. Так, многочисленные боты «Доппельгангера», выдававшие себя за граждан ЕС, утверждали, что США и Великобритания пытаются втянуть Германию в войну в Украине”, - рассказала Bild. Для этих целей применялась платная таргетированная реклама.

“Старые добрые США” и “Мексиканский пас”

По информации ФБР, вмешательством в президентские выборы США Россия начала заниматься осенью 2023 года, для этих целей разработали проект «Старые добрые США». Из контекста досье ФБР следует, что Москва хочет добиться победы Дональда Трампа на выборах. Инструменты для этого - контент на YouTube, группы сторонников в соцсетях, комментарии и не только.

Также в США предлагалось провести «партизанскую медиакампанию», которая предполагала развитие недовольства политикой властей и большими расходами Соединенных Штатов на войну в Украине.

“Еще одна кампания, «Мексиканский пас», предполагала «прокси-влияние» на американские выборы через настроения в Мексике”, - написало “Агентство. Новости”.

Кроме того, по информации ФБР, в Израиле российская операция ставила целью «вырывать страну из общезападной антироссийской повестки», используя силы внутри страны и диаспору в США.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство финансов США ввело санкции против телеканала Russia Today, финансируемого российским правительством, его руководителя Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров RT, а также медиагруппы “Россия Сегодня”. Поводом для санкций американская сторона назвала “попытку вмешательства” в президентские выборы США 2024 года.

Минфин США ввёл санкции против против Russia Today и других российских СМИ за «попытку вмешательства в выборы»