"Не бомбите Москву" – Трамп рассказал, о чем попросил Зеленского

Опубликовано: 16.07.2025 08:17 , Обновлено: 16.07.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен отдавать приказ бомбить Москву. Его заявление появилось вскоре после того, как издание The Financial Times написало, что он спрашивал президента Украины, может ли он бомбить Москву, и призвал Украину активизировать нанесение глубоких ударов по России.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила факт разговора на данную тему, но объявила, что СМИ вырвали из контекста некоторые фразы.

“Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства”, – сообщила Ливитт в заявлении для ABC News и USA Today.

Позднее Трамп расставил точки над i.

“Нет, он не должен быть нацелен на Москву”, – заявил президент США во вторник, отвечая на вопрос, должен ли украинский президент атаковать российскую столицу.

На вопрос, намерен ли он поставлять Украине оружие, которое могло бы проникнуть глубже на территорию России, Трамп ответил:

“Мы не собираемся этого делать”, – утверждает Трамп.

Тем временем никто в Украине, России и даже некоторых странах Европы не знает, что означает обещание главы Белого дома поставить “огромное” количество вооружений Киеву на миллиарды долларов.

Так, в понедельник Трамп заявил, что некая неназванная страна готова немедленно предоставить “17 «Патриотов» (зенитно-ракетные комплексы)”. И это при том, что сейчас в Украине максимум шесть действующих батарей Patriot. Стоимость одной – миллиарды долларов.

Возможно, Трамп имел в виду только пусковые установки, ракеты-перехватчики, а не полноценные комплексы с радарами и всем оборудованием.

В то время как несколько европейских стран заявили, что готовы закупать американское оружие для Украины, были и такие, что отказались участвовать в программе (Венгрия, Чехия). А польский министр иностранных дел Сикорский заявил:

“Все поставки должны оплачиваться за счет замороженных российских активов”, – считает Сикорский.

В свою очередь, неназванные чиновники в Вашингтоне анонимно предположили, что европейские страны откажутся от части своих собственных запасов оружия для Украины, а затем закупят в США для их восполнения. Это позволило бы Украине быстрее получать оружие, но заставило бы страны-доноры ждать неопределенное время для восстановления собственной обороны.