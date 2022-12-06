Медведев заявил, что сам ведёт свой телеграм-канал - "Такую штуковину никто не напишет"

Опубликовано: 06.12.2022 20:11 , Обновлено: 06.12.2022

Бывший президент России, а ныне заместитель главы собеза РФ, Дмитрий Медведев заявил, что сам ведет свой Telegram-канал. Ранее у многих читателей появились сомнения из-за необычной лексики и идей, которые там высказывались.

“За меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: “ты что, сбрендил что ли?” Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают”, — похвалился заместитель главы Совбеза РФ.

По его словам, “нужно говорить правду-матку — тогда тебя будут воспринимать”, передает российское агентство “Спутник”.

Экс-глава РФ завел свой тг-канал в начале марта. Прошел верификацию. Основные его сообщения там были связаны со вторжением России в Украину и о нелюви к Западу.

Ранее Телеграф сообщил, что экс-президент России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 4 ноября опубликовал новый странный пост, в котором написал о «Создателе», «Сатане», «своре хрюкающих подсвинков и врагах», которых нужно «отправить в геенну огненную».

Медведев рассказал, где увидел «Создателя», а где «Люцифера»