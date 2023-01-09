Медведев призвал убивать некоторых россиян

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.01.2023 08:16 , Обновлено: 09.01.2023

Бывший президент России, а теперь заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев написал новый нашумевший пост в социальных сетях, где по факту призвал убивать некоторых россиян, в том числе военных.

Среди таких, по его словам, две категории:

«предатели, переметнувшиеся к врагу и желающие гибели своему Отечеству»;

«ничтожные ошметки дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите»

Экс-президент считает, что в отношении этих людей нужно «действовать по закону». Но «если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени».

Ряд СМИ считает, что таким образом Медведев призвал уничтожать физически «предателей» в российской армии, как во времена Второй мировой войны.

А некоторые связали пост со скандалом с российским артистом Артуром Смольяниновым, который уехал из РФ и заявил, что готов воевать за Украину.

Отметим, что ранее Медведев призвал запретить жителям страны возвращаться из-за рубежа. Но, кажется, не всем.