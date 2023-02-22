Медведев рассказал, когда Россию «порвут на части»

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.02.2023 10:25 , Обновлено: 22.02.2023

Бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в новой большой публикации в соцсетях сравнил выступления Владимира Путина и Джо Байдена 21 февраля. Там он выразил мнение, в каком случае Россию «порвут на части».

Медведев порассуждал о заявлении Путина про «приостановку» участия в договоре с США об СНВ (ДСНВ, о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений — ядерного оружия).

По его словам, «если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта» и РФ «вправе защищаться любым оружием, включая ядерное».

Выступление Байдена экс-президент РФ оценил как «проповедь в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм».

Медведев назвал «рафинированным враньем» слова американского президента о том, что «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины».

По его мнению, «если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится».

Кто именно «порвет на части Россию», Медведев не уточнил.

К слову, ранее политик намекнул, что Россия применит ядерное оружие в случае победы Украины, таким образом фактически допустил проигрыш РФ.