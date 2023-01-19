Медведев допустил проигрыш России Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 19.01.2023 10:55 , Обновлено: 19.01.2023

Бывший президент РФ, а теперь замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в новом посту в соцсетях намекнул, что Россия применит ядерное оружие в случае проигрыша Украине.

«Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — написал он в своем телеграм-канале.

Таким образом Медведев фактически признал, что Россия может проиграть Украине. Хотя накануне президент РФ Владимир Путин назвал свою победу «неизбежной».

Кстати, недавно высказываниями Медведева остался недоволен «экс-министр ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков). Он посоветовал экс-президенту РФ «тихо спиваться, не оскорбляя пусть и врагов, но людей на порядок его умнее, профессиональнее и серьезнее».