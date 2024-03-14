Медведев рассказал, когда ощущает "неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда"

Опубликовано: 14.03.2024 17:35 , Обновлено: 04.07.2024

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выдвинул «российскую формулу» мира в Украине, которая заключается в поражении Киева, капитуляции и демилитаризации территории. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что выражение «формула мира Зеленского» вызывает у него “неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда”. По его словам, все понимают, что достигнуть перемирия можно лишь в двух случаях: на основе разумного компромисса или же путём капитуляции одной из стран.

Также Медведев предложил собственную «формулу мира» на Украине, которая включает в себя следующие пункты:

Полная и безоговорочная капитуляция Украины. Демилитаризация и запрет на создание военных формирований. Признание другими странами «нацистского характера киевского политического режима” и проведение под контролем ООН «принудительной денацификации» всех органов власти. Признание ООН утраты Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России в военные альянсы. Отставка конституционных органов власти, проведение выборов во временный парламент под эгидой ООН. Принятие законов о выплате компенсаций России за гибель её граждан и причинённый ущерб регионам. Воссоединение всей территории Украины с Россией. Самороспуск временного парламента, признание ООН акта о воссоединении.

Своё предложение Медведев назвал “мягкой российской формулой мира” и подчеркнул:

“Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнёров”.

Напомним, что Владимир Зеленский представил свою «формулу мира» осенью 2022 года. Она включает в себя требование о выводе российских войск на границы 1991 года , пишет издание “РБК”. В свою очередь власти РФ исключили переговоры на этой основе, призывая Киев учитывать «реалии на земле».

Ранее Телеграф писал о заявлении Медведева, в котором он подчеркнул, что “Украина - это, безусловно, Россия”, а среди ее властей “нет людей”.

«Украина — это, безусловно, Россия» — Медведев заявил, что среди властей Украины «нет людей»