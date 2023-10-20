Медведев рассказал, где увидел "клоуна-Франкенштейна" и "сатанизм"

Опубликовано: 20.10.2023 15:05 , Обновлено: 20.10.2023

Дмитрий Медведев, бывший президент Россиии, а теперь зампред Совбеза РФ, 20 октября признался, что видит в окружающем его мире "клоунов-Франкенштейнов", "сатанизм", провозгласил вечную Интифаду Израилю и затем снова пригрозил ядерным оружием.

В своем утреннем сообщении в тг-канале бывший глава России провозгласил, что “мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть”. По его мнению, те, кто принимают решения, страдают от “необратимых ментальных расстройств” и утраты “остатков совести”.

Дмитрий Медведев назвал президента США страдающим от “деменции старым придурком” за то, что тот пообещал миллиарды долларов на помощь защищающимся от напавших врагов Украине и Израилю.

Президента Украины Владимира Зеленского экс-президент России назвал “выродком без рода и племени”, который “не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю”, а ещё и “трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн”.

Такими эпитетами Дмитрий Медведев наградил главу Украины после известия о принятии Верховной радой законопроекта в первом чтении, который позволяет запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. “Грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме”, - возмутился он.

А весь Запад он обвинил в поддержке убийств палестинцев, за что напророчил ему и Израилю вечную Интифаду.

[info_b]Интифада (от араб. انتفاضة‎ — «восстание») — арабское освободительное движение, направленное на освобождение территории или восстание против правления. В настоящее время под словом «интифада» чаще всего понимается вооружённая борьба арабов в секторе Газа против Израиля.[/info_b]

Далее Дмитрий Медведев уже привычным образом пригрозил всему миру ядерным оружием: “А количество поставленного оружия рано или поздно перейдёт в качество. Осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объёмно-детонирующие заряды превратятся в заряды ядерные”, - завершил свое утреннее заявление бывший президент России.

Ранее Телеграф сообщил, что экс-президент России, а ныне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, во вторник, 26 сентября, опубликовал в своем тг-канале очередной пост, в котором сообщил, что у России остается все меньше выбора, кроме “прямого конфликта с НАТО”.

Медведев пригрозил «канадским животным» и «фашистам» из НАТО «прямым конфликтом»