Медведев пригрозил Трампу - "Может плохо кончиться"

Опубликовано: 13.10.2025 16:46 , Обновлено: 13.10.2025

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ, Дмитрий Медведев заявил, что возможная передача Украине американских крылатых ракет «Томагавк» может плохо кончиться для Дональда Трампа.

В своем сообщении в понедельник Медведев заявил, что невозможно оценить, будет ли ракета «Томагавк» оснащена ядерной боеголовкой, и что ответственность за запуск ракеты несут США, а не Украина.

“Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для „него это плохо кончится“. Угрожает в сто первый раз, короче”, - написал в своем блоге российский политик. - Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа”.

Дмитрий Медведев неоднократно угрожал западным странам применением Россией ядерного оружия. «Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою долю радиоактивного пепла», — написал он в 2024 году.

В свою очередь, ранее президент США заявил, что всерьез раздумывает над тем, чтобы передать Украине дальнобойные “Томагавки”. Правда в последний раз, когда он их упоминал, Дональд Трамп пообещал, что созвонится с Владимиром Путиным.

«Честно говоря, возможно, мне придется поговорить с Россией по поводу «Томагавков». Хотят ли они, чтобы «Томагавки» летели в их сторону? Так я не думаю. Думаю, мне следует поговорить с Россией об этом, если честно», – сказал Трамп.

Что касается заочных отношений с Дмитрием Медведевым, то в свое время глава Белого дома обрушился на того с критикой и даже сделал экс-президенту РФ выговор.

Президент США Дональд Трамп в июле передал “послание” заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву, посоветовав ему “следить за своими словами”.

“Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который всё ещё считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!” - написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Вступает на очень опасную территорию» — Трамп передал «послание» Медведеву, чтобы тот «следил за своими словами»