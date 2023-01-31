Медведев поблагодарил "пиратов", ворующих западные программы и фильмы

Опубликовано: 31.01.2023 14:18 , Обновлено: 06.04.2023

Экс-президент России Дмитрий Медведев, давний соратник Владимира Путина и заместитель председателя Совета безопасности России, поблагодарил пиратов и хакеров за то, что они взламывают и воруют программное обеспечение, созданное на Западе.

Он предложил странам Запада принять новые “правила”, согласно которым россияне будут воровать интеллектуальную собственность западных компаний. “Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права”, - заявил он.

Дмитрий Медведев также похвастался, что санкции мало влияют на российскую экономику. “Так что всё как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует в России рост экономики в этом году”, - написал он.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит ниточек для пакетиков с чаем. Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко призналась в интервью РИА “Новости”, что в РФ возникли проблемы в связи с санкциями Запада в самых неожиданных сферах.

В России возник дефицит ниточек для пакетиков чая