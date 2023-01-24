В России возник дефицит ниточек для пакетиков чая

Опубликовано: 24.01.2023 11:17 , Обновлено: 24.01.2023

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко призналась в интервью РИА "Новости", что в РФ возникли проблемы в связи с санкциями Запада в самых неожиданных сферах.

Так, по словам чиновницы, “у производителей чая и кофе потребности в фильтр-бумаге, ниточках для пакетиков с чаем”. Тем временем, российские производители консервов не знают, где брать кольца для жестяных банок. Оказалось, что российская промышленность не умеет и не выпускает такие простые вещи.

В связи с этим, в России намерены решить проблему дефицита ничтоек и колец за счет “параллельного импорта” или поставок из “дружественных стран”.

Кстати, около 65% продаваемого в России чая — чай в пакетиках разовой заварки, но фильтр-бумагу для них в России никто не делает.