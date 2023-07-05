«Цена — жизнь почти 300 тыс. мирных граждан» — Медведев назвал два "варианта" окончания войны

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.07.2023 17:00 , Обновлено: 05.07.2023

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, как «очень быстро» завершить «всякую, даже мировую войну»

«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро», — сказал он на видео, опубликованном в соцсетях.

По его словам, первый вариант, это подписание мирного договора.

«Или сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена – жизнь почти 300 тысяч мирных граждан», — сказал Медведев.

Некоторые украинские СМИ посчитали, что это заявление «угроза использования [Россией] ядерного оружия в войне против Украины».

Кроме того экс-президент РФ заявил, что “если бы США и их вассалы” перестали поставлять оружие Украине, то война якобы закончилась бы в течение нескольких месяцев. Более того, он убежден, что война может закончиться “за несколько дней”, если Запад прекратит поставлять оружие прямо сейчас.

Ранее Телеграф писал, что, по информации Financial Times, глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин «лично предостерег» президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это сообщение «вымыслом».

Глава Китая «лично предостерег» Путина от ядерного удара — FT. В Кремле отрицают