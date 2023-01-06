Пригожин хочет взять Бахмут из-за соли и гипса - Белый дом

Опубликовано: 06.01.2023 11:21 , Обновлено: 06.01.2023

Соратник президента России основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заинтересован в том, чтобы взять под контроль добычу соли и гипса на шахтах близ украинского города Бахмут, сообщил представитель Белого дома. Именно поэтому он бросает туда боевиков своей частной военной компании.

По словам американского чиновника, были признаки того, что денежные мотивы стали почвой для “одержимости” России и Пригожина Бахмутом.

Бахмут раньше часто называли “украинской Калифорнией”. Все потому, что там разрабатывались масштабные залежи полезных ископаемых - соли и гипса. Однако сейчас там добыча не производится.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские военные отбросили россиян от черты города. Украинские чиновники сообщили, что те теперь занимаю разрушенные и вызженные территории, на которых практически негде укрыться. Из-за чего несут большие потери в живой силе и технике.