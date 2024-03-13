Боррель назвал "техногенной катастрофой" обстановку в секторе Газа. В чем обвинил Израиль?

Опубликовано: 13.03.2024 13:36 , Обновлено: 13.03.2024

Глава дипломатической службы Евросоюза назвал ситуацию в секторе Газа "техногенной катастрофой" и раскритиковал отсутствие гуманитарной помощи.

Дипломат подчеркнул, что случившийся гуманитарный кризис создан “искусственно” и стал возможен во многом благодаря перекрытию дорожных путей.

“И когда мы рассматриваем альтернативные пути для доставки гумпомощи – по морю, по воздуху, мы должны напомнить, что мы вынуждены заниматься этим, потому что естественный путь доставки помощи - по дорогам – закрыт”, — заявил Боррель на Совете ООН в Нью-Йорке.

[info_b]По данным Минздрава, находящегося на территории контролируемой Хамасом, с начала войны погибло более 31 000 палестинцев. Большинство — женщины и дети. Еще около полумиллиона жителей сектора Газа находится на грани голода.[/info_b]

По мнению главы дипмиссии Израиль использует голод в секторе Газа как “орудие войны”, что недопустимо и противоречит “международным гуманитарным правам”.

Ранее Телеграф рассказывал о нападениях на грузовики с гуманитарной помощью в секторе Газа.

Палестинцы стали нападать на грузовики с гуманитарной помощью. В ООН нашли выход?