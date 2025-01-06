Маск призвал США "освободить народ Британии от тиранического правительства". Что ответили пользователи Х?

Опубликовано: 06.01.2025 19:28 , Обновлено: 06.01.2025

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в соцсети Х пост, в котором заявил, что США "должны освободить народ Британии от тиранического правительства". И устроил голосование, в котором приняли участие уже больше миллиона пользователей Х.

Почему Маск считает правительство Великобритании “тираническим” и зачем Америке вмешиваться в дела другой страны, он в этом посте не пояснил.

Что касается голосования, то на момент написания этой новости в нем приняли участие 1,048 млн пользователей Х. Из них 59,8% ответили “Да” (то есть они согласны с утверждением, что США “должны освободить народ Британии от тиранического правительства”), еще 40,2% идею не поддержали.

К слову, несколько дней назад Маск раскритиковал действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и призвал к новым выборам. Американский предприниматель обвинил главу британского правительства в покрывательстве изнасилований во времена его работы во главе Королевской прокурорской службы.

Как писала британская газета The Telegraph, изнасилования совершали пакистанцы на протяжении многих лет. Мигранты создали целые гаремы из сотен британских девочек в возрасте от 11 до 15 лет, им давали алкоголь и наркотики, а потом подвергали жестокому групповому изнасилованию, [link href=“https://t.me/stranaua/182137” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Telegram-канал “Политика страны”. В то же время власти и правоохранители не пресекали это должным образом.

Ранее Telegraf.news писал, что в Германии разгорелся скандал из-за публичной поддержки Илоном Маском ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на 23 февраля. Он заявил, что его инвестиции в Германию дают ему право комментировать ситуацию в стране.

«Пытается повлиять на выборы» — В Германии разразился скандал после статьи Илона Маска в поддержку ультраправой партии