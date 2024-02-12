Маск опроверг заявление украинской разведки о продажах терминалов Starlink России
Основатель компании SpaceX Илон Маск в X заявил, что не продает терминалы Starlink России. Поводом для этого заявления послужило заявление украинской разведки о том, что использование россиянами Starlink имеет место быть и даже «становится системным».
«В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», – написал он.
О том, что российские военные стали пользоваться системой спутниковой связи Starlink, сообщали украинские и западные СМИ. По словам одного из собеседников Defense One, впервые использование терминалов российскими войсками было замечено несколько месяцев назад. Сама SpaceX в начале февраля заявила, что не сотрудничает с властями или вооруженными силами России и не продавала им Starlink.
Менеджер одной из компаний, которая поставляет оборудование для военных нужд, рассказал Newsweek, что регулярным подразделениям российской армии запрещено использовать оборудование Starlink, его применяют только добровольческие подразделения.
Напомним, в воскресенье, 11 февраля, украинская военная разведка заявила, что Россия использует спутники Маска для облегчения связи на поле боя. Спецслужба опубликовала аудиозапись якобы разговора между двумя российскими солдатами из 83-й штурмовой бригады в Донецкой области с утверждением, что разговаривали через Starlink.
Украинская разведка не уточнила, сколько терминалов, по ее мнению, было у России, и как они могли быть получены. Тем не менее, официальный представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что использование россиянами Starlink «становится системным».
Ранее Телеграф писал, что миллиардер Илон Маск и владелец соцсети X опубликовал скриншот сообщения, где есть фото тираннозавра, который якобы участвует в боях на стороне военных США. И на нем даже закреплён пулемет Browning M2.
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