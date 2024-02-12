Маск опроверг заявление украинской разведки о продажах терминалов Starlink России

Опубликовано: 12.02.2024 09:28 , Обновлено: 12.02.2024

Основатель компании SpaceX Илон Маск в X заявил, что не продает терминалы Starlink России. Поводом для этого заявления послужило заявление украинской разведки о том, что использование россиянами Starlink имеет место быть и даже «становится системным».

«В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», – написал он.

О том, что российские военные стали пользоваться системой спутниковой связи Starlink, сообщали украинские и западные СМИ. По словам одного из собеседников Defense One, впервые использование терминалов российскими войсками было замечено несколько месяцев назад. Сама SpaceX в начале февраля заявила, что не сотрудничает с властями или вооруженными силами России и не продавала им Starlink.

Новость Телеграф

Менеджер одной из компаний, которая поставляет оборудование для военных нужд, рассказал Newsweek, что регулярным подразделениям российской армии запрещено использовать оборудование Starlink, его применяют только добровольческие подразделения.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, украинская военная разведка заявила, что Россия использует спутники Маска для облегчения связи на поле боя. Спецслужба опубликовала аудиозапись якобы разговора между двумя российскими солдатами из 83-й штурмовой бригады в Донецкой области с утверждением, что разговаривали через Starlink.

Украинская разведка не уточнила, сколько терминалов, по ее мнению, было у России, и как они могли быть получены. Тем не менее, официальный представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что использование россиянами Starlink «становится системным».

Ранее Телеграф писал, что миллиардер Илон Маск и владелец соцсети X опубликовал скриншот сообщения, где есть фото тираннозавра, который якобы участвует в боях на стороне военных США. И на нем даже закреплён пулемет Browning M2.

«Это правда, мой дедушка был там» — Илон Маск опубликовал фото тираннозавра на Первой мировой войне. Подписчики «подтвердили»