"Это правда, мой дедушка был там" - Илон Маск опубликовал фото тираннозавра на Первой мировой войне. Подписчики "подтвердили"

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 11.02.2024 22:24 , Обновлено: 11.02.2024

Миллиардер Илон Маск и владелец соцсети X опубликовал скриншот сообщения, где есть фото тираннозавра, который якобы участвует в боях на стороне военных США. И на нем даже закреплён пулемет Browning M2.

“Исторические кадры последнего тираннозавра, служившего своей стране в Первой мировой войне”, - говорится в подписи к фото на скриншоте.

Там же виден и ответ кого-то из любителей проверки фактов: “Но разве это не джип? А Ти-Рекс держит… Браунинг М2? Который не использовался до 1933 года… Я думаю, что эти кадры на самом деле относятся ко Второй мировой войне”.

“Интернет не обманешь” - иронично подписал изображение Илон Маск.

В ответах на его сообщение подписчики отреагировали тысячами комментариев. “Это правда, мой дедушка был там”, - написал один из них.

Ещё один спросил: “Илон, когда ты создашь роботов-динозавров?”

“Что бы мы делали без проверки фактов”, - написал другой комментатор.

“Во время Второй мировой войны армия США набирала художников для создания секретных войск специального назначения 23-го штаба с миссией одурачить нацистов, заставив их думать, что армия США больше, чем была на самом деле, и находится где-то в другом месте”, - решил поумничать ещё один пользователь X, опубликовав видео надувных машин, которые использовались для обмана немецких летчиков.

“Все знают, что именно курение уничтожило динозавров”, - “подтвердил” ещё один подписчик.

[inf]На всякий случай напоминаем, что тираннозавр — это род плотоядных динозавров, который обитал в западной части Северной Америки около 70,6—66,043 миллиона лет назад. Был одним из последних нептичьих динозавров, существовавших перед катаклизмом, положившим конец мезозойской эре.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что Илон Маск на страницах принадлежащей ему социальной сети X написал, что вживил беспроводной чип, имплант Neuralink, в мозг человека. И что пациент после операции идёт на поправку. Маск добавил, что первые результаты обнадёживают, поскольку импланту уже удаётся регистрировать активность нейронов пациента.

«Управлять смартфоном или компьютером силой мыли» – Илон Маск вживил чип в мозг человека