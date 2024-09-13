Маск назвал правительство Австралии "фашистами". За что?

Опубликовано: 13.09.2024 14:48 , Обновлено: 13.09.2024

Генеральный директор SpaceX и Tesla, владелец социальной сести X и один из самых богатых людей мира Илон Маск назвал левоцентристское правительство Австралии "фашистами" из-за их предложения ввести штрафы за распространение дезинформации в Интернете, которая происходит посредством соцсетей.

Лейбористское правительство Австралии обнародовало закон, согласно которому отныне разрешено штрафовать Интернет-платформы на сумму до 5% от их общемировых доходов за распространение дезинформации. Планируется, что новые меры потребуют от соцсетей и других онлайн-платформ установить “кодексы поведения” для предотвращения распространения “опасной лжи”.

Ожидается, что, согласно закону, соответствующие органы установят свой собственный стандарт. В случае, если платформа не сможет обезопасить пользователей от недостоверной информации, владельцев ждут крупные штрафы. В ответ на такое решение властей Илон Маск, считающий себя поборником свободы слова, написал одно-единственно слово — “фашисты”.

Такое поведение миллиардера породило критику и насмешки со стороны других правительственных законодателей. Например, министр государственных дел Австралии Билл Шортен заявил, что у Маска больше привилегий в отношении свободы слова, чем у многих.

“Когда это отвечает его коммерческим интересам, он является поборником свободы слова, а когда ему это не нравится… он собирается всё это закрыть ”, — отметил политик в эфире австралийского телевидения.

В свою очередь помощник казначея Стивен Джонс добавил, что социальные сети не должны публиковать мошеннический контент, фальшивые материалы и транслировать насилие в прямом эфире “во имя свободы слова”, передало международное информагентство Reuters.

К слову, в апреле этого года Маск обратился в суд, где пытался оспорить приказ правительства Австралии об удалении некоторых постов в Х (речь шла о публикациях, которые касались нападения на епископа в Сиднее). Взамен на апелляцию премьер-министр страны Энтони Альбанезе назвал Маска “высокомерным миллиардером”.

Интересно, что суд американский бизнесмен всё-таки выиграл, и решение об удалении постов аннулировали. Правда, Маск всё-таки предпринял меры и заблокировал австралийским пользователям просмотр вышеуказанных постов. При этом владелец Х подчеркнул: правила всего лишь одной страны не должны контролировать весь Интернет.

Ранее Telegraf.news писал, что Илон Маск, который является активным сторонником республиканца Дональда Трампа в его гонке за пост президента США, в очередной раз привлёк к себе внимание публики своими противоречивыми высказываниями. На этот раз он попытался высмеять певицу Тейлор Свифт за её пост в поддержку кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис. Но получилось откровенно не очень — под постом Маска многие пользователи назвали его “извращенцем”.

«Ты выиграла» — Илон Маск предложил Тейлор Свифт родить от него ребёнка после поста в поддержку Харрис