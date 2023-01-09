Макрон рассказал, почему Путин не вызывает у него отвращение

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.01.2023 11:23 , Обновлено: 09.01.2023

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что президент России Владимир Путин не вызывает у него отвращения или отторжения. В том числе, и во время личных встреч.

Эммануэль Макрон считает это парадоксом. “Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не вызывает отторжения. Вот в чем парадокс”, - заявил президент Франции Макрон в интервью авторской передаче Les Rencontres du Papotin на французском телевидении.

Эммануэль Макрон рассказал, что Владимир Путин пытался его убедить, что приказал напасть на Украину, потому что та “угрожала ему, потому что через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России”.

“Я думаю, что нет ничего, что могло бы оправдать начало войны. По сути, он начал эту войну, чтобы вернуть территории и расширить периметр России до империи, которая когда-то существовала. Он взял на себя очень большую ответственность за себя, за свой народ, очевидно, за народ Украины и за всех нас. Вот как я вижу это”, - признался Эммануэль Макрон.

Ранее Телеграф сообщил, что французский президент Эммануэль Макрон сделал нетривиальный и смелый шаг, передав Украине лёгкие танки. Таким образом Франция перехватила лидерство у Великобритании и нарушила табу стран НАТО на передачу Украине тяжёлой техники натовского производства, написала британская газета The Daily Telegraph.

Макрон перехватил лидерство у Британии, передав Украине танки — Daily Telegraph