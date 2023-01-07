Макрон перехватил лидерство у Британии, передав Украине танки - Daily Telegraph

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.01.2023 11:10 , Обновлено: 07.01.2023

Французский президент Эммануэль Макрон сделал нетривиальный и смелый шаг, передав Украине лёгкие танки. Таким образом Франция перехватила лидерство у Великобритании и нарушила табу стран НАТО на передачу Украине тяжёлой техники натовского производства, написала британская газета The Daily Telegraph.

Издание оценило и новогоднее вступление Эммануэля Макрона, в котором тот резко сменил риторику. По мнению авторов статьи, глава Франции больше не верит в возможность мирно договориться с Россией и сделал ставку на военную победу Украины.

Решение Франции передать Украине лёгкие танки AMX-10 RC буквально прорвало плотину. Сразу после этого Финляндия и Польша заговорили о передаче Киеву немецких тяжёлых танков Leoparad. В то же время, российская пресса пишет о том, что макрон перешёл некие “красные линии”, однако, что в ответ может сделать Кремль - не сообщают.

Тем временем, США объявили о рекордном пакете помощи, в который вошли дальнобойные гаубицы, боевые машины “убийцы танков” Брэдли и многое другое.

США выделили рекордный комплект техники и вооружений Украине