Макрон отказался вступать в «аналог» ООН Трампа

Опубликовано: 20.01.2026 08:02 , Обновлено: 20.01.2026

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил предложение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира», который многие аналитики воспринимали как попытку создать аналог ООН, но под контролем США.

Французские власти приняли решение об отказе из-за опасений, что «Совет мира», возглавляемый Трампом, будет обладать широкими полномочиями, выходящими за рамки переходного управления сектором Газа, и подорвет авторитет Организации Объединенных Наций.

В заявлении Франции говорится, что устав совета «выходит за рамки ситуации в Газе и поднимает серьезные вопросы, в частности, в отношении принципов и структуры Организации Объединенных Наций, которые не могут быть поставлены под сомнение».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Трамп, будучи председателем совета, сможет утверждать участие членов, выбирать своего преемника и накладывать вето на решения, принятые большинством.

«Это очень, очень далеко от Устава Организации Объединенных Наций», — заявил он во время выступления перед французскими учеными в Париже.

Ранее власти США пригласили президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллегу Владимира Путина войти в «Совет мира» наряду с представителями других государств. По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, Трамп прислал письмо на имя президента Александра Лукашенко, предложив Беларуси также стать учредителем «Совета мира» «в контексте урегулирования ситуации в Газе». В МИДе это предложение расценили как «признание личных заслуг и международного авторитета» самого Лукашенко.

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