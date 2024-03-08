Макрон назвал условие для ввода французской армии в Украину

Опубликовано: 08.03.2024 10:34 , Обновлено: 08.03.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с лидерами партий в четверг, 6 марта, что Франция может отправить войска в Украину, если Россия значительно продвинется в сторону Одессы или Киева.

По словам Фабьена Русселя (коммунистическая партия Франции), Эммануэль Макрон упомянул сценарий, «который может инициировать интервенцию». Он заключается в том, что фронт переместится «в сторону Одессы или в сторону Киева».

Один из французских политиков, который был на встрече, подтвердил 7 марта решительность французского президента. “Нет никаких ограничений и никаких красных линий, — рассказал Джордан Барделла («Национальное объединение»)

“Я приехал обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным», — резюмировал, в свою очередь, координатор La France insoumise Мануэль Бомпар.