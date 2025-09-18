Макрон пообещал "научно" и с помощью фотографий доказать, что его жена - женщина

Опубликовано: 18.09.2025 13:55 , Обновлено: 18.09.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит пообещали представить "научные" и фотографические доказательства в американском суде, чтобы доказать, что первая леди Франции - женщина.

Их адвокат заявил, что, французская президентская чета отправит в суд документы в рамках рассмотрения иска о диффамации, который они подали против влиятельной активистки правого толка Кэндис Оуэнс после того, как она высказала мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

Адвокаты американки уже подали ходатайство об отклонении иска, сообщил телеканал BBC.

Выступая перед британской телекомпанией, адвокат президентской семьи Том Клэр сказал, что миссис Макрон сочла это обвинение “чрезвычайно тревожным” и что оно было “отвлекающим маневром” для президента Франции.

Адвокат французского президента и его жены заверил, что будут представлены “экспертные доказательства, которые будут носить научный характер”, и что пара готова доказать “как в общем, так и в конкретном плане”, что эти утверждения являются ложными.

“Очень тревожно думать о том, что тебя вынуждают выйти и стать объектом расследования, чтобы дать такого рода показания”, - пожаловался адвокат.

На вопрос, предоставит ли президентская чета фотографии, на которых Брижит беременна и воспитывает своих детей, Клэр ответила, что они существуют и будут представлены в суд.

Американка Оуэнс неоднократно высказывала свое мнение о том, что Брижит Макрон - мужчина. В марте 2024 года она заявила, что поставит на кон “всю свою профессиональную репутацию” в связи с этим иском.

Ранее Telegraf.news уже писал, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит обратились в американский суд с иском о клевете на праворадикальную блогершу и подкастера Кэндис Оуэнс из США. Основанием для иска стало утверждение Оуэнс о том, что первая леди Франции на самом деле - мужчина.

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