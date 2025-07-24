Макрон подал в суд на блогершу, которая назвала его жену мужчиной: "Издевательства в мировом масштабе"

Опубликовано: 24.07.2025 09:16 , Обновлено: 12.08.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит обратились в американский суд с иском о клевете на праворадикальную блогершу и подкастера Кэндис Оуэнс из США. Основанием для иска стало утверждение Оуэнс о том, что первая леди Франции на самом деле - мужчина.

Чета Макронов подала иск в Высший суд штата Делавэр, обвинив Оуэнс в развязывании “кампании глобального унижения” против первой леди Франции с целью продвижения своего подкаста и расширения своей “бешеной фан-базы”.

По словам истцов, Оуэнс утверждает, что 72-летняя Брижит Макрон родилась под именем Жан-Мишель Тронье — так на самом деле зовут старшего брата первой леди.

“Оуэнс раскритиковала их внешность, их брак, их друзей, их семью и их личную историю, превратив всё это в гротескное повествование, призванное разжечь и унизить. Результатом стали постоянные издевательства в мировом масштабе”, - процитировало судебный иск агентство Reuters.

Ответчица уже прокомментировала претензии супругов Макронов. В своём подкасте 23 июля Оуэнс заявила, что их иск “изобилует фактическими неточностями” и является частью “очевидной и отчаянной пиар-стратегии”, направленной, по её мнению, на то, чтобы очернить репутацию блогерши. Оуэнс также заявила, что не знала о предстоящем судебном иске, хотя адвокаты обеих сторон общались с января.

Представитель Оуэнс назвал сам иск попыткой запугать ее после того, как Брижит Макрон отклонила неоднократные просьбы блогерши об интервью, и “посягательством на права американского независимого журналиста, гарантированные Первой поправкой” со стороны иностранного правительства.

Между тем, адвокаты Макронов заявили, что Оуэнс трижды отклоняла их требования отказаться от клеветнических заявлений и принести публичные извинения за эти высказывания.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ряде иностранных СМИ, в частности в американском издании Radar Online, этим летом появилась информация о возможном разводе президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит. При этом источник заявил, что официальное объявление об этом может последовать только после окончания его президентского срока.

Президент Франции Макрон разводится? В интернете появились слухи о предполагаемой дате