США выделили рекордный комплект техники и вооружений Украине
В Белом доме объявили о новом пакете помощи для Украины, в который вошли десятки и даже сотни единиц военной техники. А также тысячи снарядов и ракет.
Новый пакет военной помощи США составил более 3 миллиардов долларов и является крупнейшим пакетом помощи на сегодняшний день, который Вашингтон предоставил Украине, и знаменует собой новый шаг администрации Байдена, чтобы помочь Украине уничтожить российские войска.
Объявляя о помощи, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: “Война находится в критической точке, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии.”
Боевые машины Брэдли, которые передадут США, являются тяжелыми бронетранспортерами, которые регулярно используется армией США для транспортировки войск во время боевых действий с середины 1980-х годов. Броня “Брэдли” и его основное оружие, 25-миллиметровая пушка в паре с более легким пулеметом и парой противотанковых ракет TOW, до сих пор делают бронетранспортер современной боевой машиной с высокими боевыми возможностями. Во время войны в Ираке такие БТР уничтожили больше танков, чем танки Abrams.
18 САУ калибра 155 мм, которые предоставят Украине, – это, как сообщает Пентагон, M109A6 Paladin. Она является четвертой модернизацией оригинальной самоходной гаубицы M109.
Полный перечень нового пакета военной помощи от США Украине:
- 50 “Брэдли” с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм к ним;
- 100 БТРов M113;
- 55 MRAPs;
- 138 HUMVEEs;
- 18 155-мм самоходных гаубиц;
- ракеты RIM-7 Sea Sparrow для противовоздушной обороны.
- 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 155-мм снарядов Excalibur;
- 1200 155-мм снарядов дистанционных противоброневых минных систем (RAAM );
- 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 10 000 120-мм минометных снарядов; ▪боеприпасы для HIMARS;
- 4 000 авиационных ракет Zuni;
- около 2 000 противотанковых ракет;
- Снайперские винтовки пулеметы и боеприпасы.