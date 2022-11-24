Макрон назвал бомбежки Украины военным преступлением и придумал для Путина наказание

Опубликовано: 24.11.2022 11:01 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 23 ноября, осудил российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и заявил, что эти действия "не могут остаться безнаказанными".

“Украина сегодня подверглась массированному обстрелу, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями и не могут оставаться безнаказанными”, - написал Макрон в Twitter.

По его словам, Франция планирует провести донорскую конференцию в Париже в следующем месяце в поддержку Украины и ее юго-западного соседа.

“С приближением зимы мы мобилизуем международную поддержку Украины 13 декабря, чтобы помочь этой стране оставаться устойчивой и гарантировать ее доступ к энергии. Мы не забудем Молдову, которая также пострадала от отключения воды и электричества”, - написал Макрон в своем Твиттере. Также он ранее пообещал позвонить Владимиру Путину.

На что [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/3175” rel=“noopener” target=“_blank”] отреагировал [/link] немецкий обозреватель Александр Фридман: “Макрон заявляет, что удары по гражданской инфраструктуре Украины являются военным преступлением и не должны оставаться безнаказанными. Ранее он подчеркнул, что собирается в ближайшие дни поговорить с Путиным по телефону. Телефонный разговор с главным военным преступником – форма наказания?”.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в среду призвал Совет Безопасности ООН поддержать предложенную Украиной формулу мира после авиаударов, которые он назвал “российской формулой террора”. А постоянный председатель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности 24 ноября дал понять, что РФ будет продолжать бить ракетами по Украине.

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