Макей решил полететь в США и пообещал оттуда ответить на вопросы белорусов

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Опубликовано: 19.09.2022 09:25 , Обновлено: 03.10.2022

Глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей решил 21 сентября улететь в Нью-Йорк, США. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси 19 сентября.

Чиновник планирует принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным МИД Беларуси, Владимир Макей хочет там провести ряд встреч, а еще противодействовать “подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН”.

Также в МИД пообещали, что министр попробует ответить на вопросы белорусов из самого “сердца ООН” в Нью-Йорке. Для этого МИД Беларуси попытается устроить в социальных сетях инициативу «За Макеем в ООН».

“Школьники, студенты, молодые ученые и просто энтузиасты в сфере международных отношений и внешней политики Беларуси смогут 20 сентября прислать свой вопрос о деятельности Беларуси в ООН главе белорусской делегации на заседании Генассамблеи ООН Владимиру Макею и получить ответ из самого сердца ООН в Нью-Йорке”, - [link href=“https://mfa.gov.by/press/news_mfa/b8a3121ef759a3c7.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в МИД Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что первый вице-премьер правительства Беларуси Николай Снопков заявил 15 сентября, что считает короткий разговор главы Китая Си Цзипина с Александром Лукашенко в Самарканде историческим событием, которое, ни много ни мало, “изменит мир”

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