Россия готовит ядерный удар по Украине? В NYT рассказали, что встревожило Байдена

Опубликовано: 02.11.2022 14:49 , Обновлено: 04.07.2024

Российские военные обсуждали применение ядерного оружия в Украине. Об этом 2 ноября заявили в газете The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, сам Путин не участвовал в разговорах. Однако они «встревожили» администрацию Байдена.

По мнению американских чиновников, сам факт обсуждения ядерного удара указывает на то, «насколько разочарована Москва своими неудачами на поле боя в Украине».

При этом в США подчеркнули, что не увидели никаких доказательство, что РФ перемещает ядерное оружие или принимает другие тактические меры по подготовке к удару.

Также в NYT подчеркнули, что информацию о разговорах распространили внутри правительства США в середине октября.

Что говорит Киев?

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению призвал не бояться ядерной угрозы со стороны России.

«В связи с тем, что такая угроза существует, я вообще не хочу ее оценивать. Но я не думаю, что мы должны бояться этого. Они могут что-то делать, а могут и не делать, но мы не должны серьезно относиться к их ультиматумам и давлению с целью выполнения их условий путем применения [ядерного] оружия», — сказал он.

При этом подчеркнул, что не хочет оценивать, пойдет ли РФ на ядерный удар, так как там «любят делать ровно наоборот».

Ранее Телеграф писал, что, по мнению бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Владимир Путин вряд ли использует ядерное оружие в войне против Украины. Если он все-таки решится на такой шаг, то это обернется для него и РФ «полной катастрофой».

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