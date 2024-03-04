«Люди стоят во дворах» – В Казахстане произошло землетрясение

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Опубликовано: 04.03.2024 12:15 , Обновлено: 11.03.2024

Утром в понедельник, 4 марта, недалеко от Алматы произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщили в Национальном научном центре сейсмических наблюдений и исследований МЧС Казахстана. И не одно. В Кыргызстане тоже «качнуло».

По данным МЧС Казахстана, землетрясение произошло в 11.22 утра (в 9.22 по белорусскому времени), эпицентр был в 31 километре от города. В городе сила толчков составила 5 баллов. Позже произошел еще один толчок – магнитудой 5,2 балла. О разрушениях пока сообщения не поступали.

После землетрясения жители города Алматы вышли на улицы, и многие пока не торопятся возвращаться в свои квартиры и дома, сообщил портал Nur.kz. Часть жителей Алматы сразу проследовали в пункты эвакуации: «Но в большинстве люди стоят во дворах в ожидании возможности вернуться в квартиры и дома». Также портал сообщил, что в городе возникли пробки.

К слову, подземные толчки 4 марта ощутили и жители Кыргызстана. А служба VolcanoDiscovery зафиксировала три землетрясения, произошедшие на границе Китая и Казахстана в период со 2 по 4 марта.

Ранее Телеграф писал, что 118 человек погибли и более 250 пострадали в результате землетрясения, которое произошло на северо-западе Китая в ночь на 19 декабря.

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