«Многие уже спали» – В Китае землетрясение унесло больше сотни жизней

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Опубликовано: 19.12.2023 09:31 , Обновлено: 19.12.2023

По меньшей мере 118 человек погибли и более 250 пострадали в результате землетрясения, которое произошло на северо-западе Китая в ночь на вторник, 19 декабря. Спасатели ищут выживших.

Землетрясение случилось в провинции Ганьсу около полуночи, обрушив здания и повредив объекты инфраструктуры, сообщили СМИ. И не только в провинции Ганьсу, но и в соседней провинции Цинхай.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,2, глубина эпицентра – 10 км.

В район бедствия прибыли тысячи пожарных и спасателей, к спасательным работам привлекли армию. Они работают при минусовой температуре, рекордно низкой для региона: -13-15 °C.

Второе землетрясение было зарегистрировано в провинции Синьцзян.

В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение. Власти уезда Цзисишань, где был эпицентр землетрясения, сообщили, что повреждено почти 5 тысяч зданий и сооружений.

Власти попросили население не приближаться к месту бедствия, чтобы освободить дороги для спасателей, и предупредили, что могут произойти новые толчки.

Большая магнитуда землетрясения в Ганьсу, а также его относительно небольшая глубина привели к увеличению числа жертв, сообщил китайским СМИ эксперт по землетрясениям Чэнь Хуэйчжун. Он также отметил, что землетрясение произошло в густонаселенном районе, и многие уже спали, когда посреди ночи начались толчки.

Сейсмоустойчивость зданий в этом регионе не такая высокая, как на востоке страны. Это объясняется отсталостью местной экономики. Китай расположен в регионе, где сходятся несколько тектонических плит – в частности, Евразийская, Индийская и Тихоокеанская, – и особенно подвержен землетрясениям. В сентябре прошлого года более 60 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего в юго-западной провинции Сычуань.

Ранее Телеграф рассказывал, как мощное землетрясение произошло у берегов Чили: магнитуда подземных толчков составила 6,6.

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