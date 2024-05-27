"Люди с ума сошли" - В России покупатели торговой сети стали облизывать яйца. Зачем?

Опубликовано: 27.05.2024 15:05 , Обновлено: 27.05.2024

В России покупатели сети продуктовых магазинов "Жизньмарт" пытаются отравиться купленными там продуктами, чтобы получить от компании компенсацию в 1 млн российских рублей (35,6 тыс. белорусских). Об этом рассказал основатель сети Иван Зайченко.

После того, как Роспотребнадзор получил информацию о 18 случаях заражения острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребили продукцию, купленную в “Жизньмарт”, Зайченко пообещал выплатить им эту компенсацию.

А 27 мая признал, что эта идея была ошибкой. “По последней информации, Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении в “Жизньмарте”. Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле”, - рассказал предприниматель в своем Telegram-канале.

В посте он привел скриншот, вероятно, переписки с одним из сотрудников компании, который сообщил, что покупатель торговой сети начал облизывать куриные яйца, “чтоб заразиться сальмонеллой и миллион с нас получить”. “Люди как с ума сошли”, - заявил собеседник Зайченко.

Скриншот: Telegram-канал "Всякие мысли, Иван Зайченко"

Предприниматель признался, что “хотел сделать добро” и “компенсировать людям созданные проблемы”. “Но благими намерениями вымощена дорога в ад”, - заявил он.

И пояснил, что компания выплатит компенсацию только 18 людям из “списков Роспотребнадзора”. “Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно”, - посоветовал Зайченко.

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