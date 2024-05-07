"Температура 39, острая боль, диарея" - Брестчане рассказали, чем массово отравились в кафе. Минздрав дал свои подробности

Опубликовано: 07.05.2024 18:24 , Обновлено: 07.05.2024

Министерство здравоохранения подтвердило информацию об отравлении 19 человек в Бресте после посещения кафе. По информации ведомства, в областной клинической больнице находятся 15 пациентов. Некоторые пострадавшие рассказали о своем состоянии в соцсетях и высказали предположение, что из блюд могло привести к отравлению.

В Минздраве сообщили, что состояние госпитализированных - средней тяжести. Часть отравившихся находится на амбулаторном лечении, дополнили в ведомстве.

Сейчас санитарно-эпидемиологическая служба Бреста проводит расследование. Работу кафе приостановили, специалисты санэпидслужбы, как рассказали в Минздраве, оценивают условия приготовления и реализации блюд в заведении, уже отобрали для исследований в лабораториях пробы готовых блюд и сырья.

Портал Onliner узнал, что отравившиеся были в кафе Lemar. В рамках местного “Гастрофеста” там подавали сет, в который среди прочего вошли маринованная пряная спаржа и клубничным кули, мусс из белого шоколада и белых грибов с гелем из игристого вина и не только.

Кто-то из пострадавших в соцсетях написал: «Семьей из пяти человек попробовали сет! Третьи сутки с температурой 39, сильнейшей болью в животе, диареей… Ребенок никакой, попробовал пару ложек десерта”.

Еще один отравившийся (или отравившаяся) рассказал (-а), что с “острой болью” его (ее) доставили в больницу и “прооперировали ночью с подозрением на аппендицит”.

Другая пострадавшая уверена, что “это из-за десерта” (тот самый мусс из белого шоколада и белых грибов).

“Посетили кафе семьей 03.05, взяли три сета на четверых, к обеду 04.05 дети и я слегли с температурой 39, с жуткой болью в животе, рвотой и диареей, 05.05 госпитализировали в инфекционное отделение”, - написал кто-то из отравившихся.

Кстати, руководство кафе подтвердило, что сотрудники Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии работают у них и “выясняют обстоятельства произошедшего, занимаются исследованием продуктов”.

Напомним, вечером 6 мая в Telegram-канале Брестской области “#1регион” сообщили, что 19 посетителей одного кафе пожаловались на свое состояние после заказа сета из четырех блюд. «По состоянию на 6 мая 2024 года среди посетителей одного из кафе города над Бугом зарегистрировано 19 случаев гастроэнтерита, предположительно, инфекционного происхождения», — написали тогда в источнике.

В Бресте 19 посетителей одного кафе попали в больницу с отравлением. Что известно?