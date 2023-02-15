Опубликовано: 15.02.2023 09:27 , Обновлено: 15.02.2023

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявили, что сотрудничают с «очень близкими» к президенту России Владимиру Путину людьми.

По словам представителя ГУР Андрея Черняка греческому изданию Iefimerida, украинские разведчики получают информацию даже от сотрудников Кремля.

«Мы нашли механизмы сотрудничества даже с очень близкими к Путину людьми. Это вне всякого подозрения люди, известные как сторонники «великой России», — утверждает он.

Черняк заявил, что «в окружении Путина немало людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины», и «против именно этой войны». Однако подчеркнул, что они делают это «не из дружеских чувств к Украине», а «для своей выгоды».

«Кто-то, чтобы спасти жизнь, кто-то, потому что теряет деньги», — сказал представитель ГУР.

Ранее Телеграф писал, что участник российско-украинских переговоров, финансист Денис Киреев предупредил власти Украины о наступлении на Киев восками РФ. Позже, в марте, его, скорее всего, убили сотрудники СБУ. Об этом написало американская газета The Wall Street Journal. Издание опубликовало большое расследование о Кирееве под названием «Российский шпион или украинский герой?».