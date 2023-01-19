В США раскрыли личность украинского агента, который спас Киев от наступления россиян

Опубликовано: 19.01.2023 12:54 , Обновлено: 04.07.2024

Участник российско-украинских переговоров, финансист Денис Киреев предупредил власти Украины о наступлении на Киев восками РФ. Позже, в марте, его, скорее всего, убили сотрудники СБУ. Об этом написало американская газета The Wall Street Journal.

Издание опубликовало большое расследование о Кирееве под названием «Российский шпион или украинский герой?».

До войны он работал в украинских подразделениях международных банков, у него было много знакомств среди российской элиты. При этом, по данным WSJ, он сотрудничал с украинской разведкой с весны 2021 года.

Издание подчеркнуло что именно Киреев передал украинским спецслужбам информацию от своих российских источников о наступлении войск РФ.

«Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», — заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

После того, как украинцы сорвали планы России по захвату Киева, Буданов попросил Киреева принять участие в мирных переговорах с расчетом на то, что его связи с россиянами помогут выиграть время, пишет WSJ.

Киреев понимал риски, что РФ раскроет его сотрудничество с украинскими спецслужбами, но согласился.

После вторых переговоров его задержали сотрудники СБУ. Через полтора часа после этого его нашли с простреленным затылком на тротуаре в центре Киева.

Издание пишет, что Киреева убили как предателя, однако похоронили как героя, рядом с первым министром иностранных дел Украины.

Через несколько месяцев этого президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности, провел серию перестановок среди ее генералов. Кроме того, было заведено более 650 уголовных дел о госизмене.

Что еще известно о смерти Киреева?

Напомним, 5 марта 2022 украинские СМИ заявили, что члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева застрелила Служба безопасности Украины за госизмену.

Однако позже в Главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, Киреев был их сотрудником и погиб на спецзадании. И добавили, что«они погибли, защищая Украину, а их чин приблизил нас к победе».