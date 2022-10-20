Лиз Трасс ушла с поста премьера Великобритании спустя 45 дней

Опубликовано: 20.10.2022 15:48 , Обновлено: 20.10.2022

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила, что уходит в отставку. На своем посту она пробыла 45 дней. Нового премьера должны выбрать в течение недели.

Лиз Трасс начала свое заявление с того, что вступила в должность «во времена большой экономической и международной нестабильности». По ее словам, Великобритания «слишком долго сдерживалась низким экономическим ростом». Она заявила, что была избрана своей партией с мандатом ради перемен.

Она также заявила, что ее правительство «оплатило счета за электроэнергию» и сократило национальное страхование, а также «изложило видение экономики с низкими налогами и высокими темпами роста, которая воспользовалась бы свободами, полученным в результате Brexit».

«Я признаю, однако, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я была избрана Консервативной партией», — сказала она и ушла.

Как пишет The Guardian, Трасс станет самым коротким премьер-министром в истории Великобритании.

В издании отметили, что заявление, сделанное Трасс последовало после потери рейтингов и авторитета, в результате чего она обрушила рынки, потеряла двух ключевых министров и потеряла доверие почти всех своих собственных депутатов.

Тем временем в BBC подчеркнули, что ее рейтинг «едва дотягивает до 15% — это ниже, чем у любого из британских премьеров в современной истории. Хуже того, ее план бодрых реформ в духе брексита не нашел понимания у рынков, что поставило под угрозу финансовую стабильность, пенсионную систему и экономику в целом».

Кстати, в среду вечером, 19 октября, ушла в отставку главный парламентский организатор большинства в Палате общин Венди Мортон. Кроме того, полномочия сложила и ее заместитель Крейг Уиттакер. В отставку также ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман. Еще раньше был уволен министр финансов Квази Квартенг.

Отметим, в начале октября Трасс попала в скандал, предложив британским домохозяйствам деньги за экономию электроэнергии.

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Напомним, Трасс вступила в должность британского премьера 6 сентября. Ее назначила Королева Великобритании Елизавета II.

При этом, Лизз Трасс поддерживала Украину. Например, 25 сентября она заявила, что Владимир Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации, «потому что он не побеждает». И пообещала Киеву помочь победить Москву.

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