Литва решила потратить 2 млрд евро на танки Leopard

Опубликовано: 30.07.2023 14:02 , Обновлено: 30.07.2023

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил 30 июля, что его ведомство направило в Германию запрос по поводу закупки современных танков Leopard.

Министр уточнил, что пока речь идёт о самой ранней стадии подготовки к сделке.

“Statement of intent (заявление о намерениях) не является юридическим обязательством, но министерство обороны Германии будет опираться на намерения сторон при определении общей новой потребности в танках в переговорах с производителями”, - говорится в сообщении министерства обороны Литвы.

Гланый советник президента Литвы Кястутис Будрис сообщил, что на сделку планируется выделить около 2 млрд. евро, что станет рекордом закупки военной техники для страны. Новый Leopard 2A6 стоит около $6,79 млн, а цена Leopard 2 A7+ может доходить до $10 млн. Таким образом, речь может идти о покупке 200 танков. Но, скорее всего, количество будет меньшим, ведь в контракт также войдут снаряды, запасные части и обучение.

Представители властей Литвы при этом раскритиковали “слив” министра обороны. Так президент Литвы Гитанас Науседа, глава Государственного совета обороны (ГСО), даже поругал министра обороны за то, что тот огласил информацию, которую было решено не обнародовать, сообщил портал Delfi.

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