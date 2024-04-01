Литва решила потратить 150 млрд евро, чтобы стать экспортером электроэнергии. Как придумали обойтись без АЭС?

Опубликовано: 01.04.2024 11:02 , Обновлено: 01.04.2024

Литва может потратить 150 млрд евро для развития зеленой энергетики, чтобы впоследствии экспортировать электроэнергию в Германию. Об этом литовскому телеканалу LRT рассказал министр энергетики страны Дайнюс Крейвис.

По словам руководителя группы литовских энергокомпаний Ignitis grupė Дарюса Майкштенаса, Германия будет испытывать нехватку зеленой энергии, когда Европа заменит нефть и газ солнечной и ветровой энергией после 2040-х годов.

“Поэтому необходимо будет сформировать страны-доноры, которые будут снабжать Германию энергией нового поколения”, - отметил Майкштенас.

По его подсчетам, страны Балтии способны производить в 8 раз больше ветровой и солнечной энергии, чем им нужно, или треть объемов, которые нужны Германии.

Как рассказал министр энергетики Дайнюс Крейвис, для развития зеленой энергетики Литва может привлечь 150 млрд евро. Однако пока страна не выпускает нужное количество электроэнергии. Эти объемы, по словам министра, Литва должна добыть после 2027 года.

Как отметили Крейвис и Майкштенас, чем больше электроэнергии будет производить Литва, тем дешевле она будет для жителей страны и предприятий. “Электричество будет дешевле, чем в Германии, и будет конкурентоспособным” - заверил глава Ignitis grupė.

[info_b]Кстати, общую стоимость строительства островецкой БелАЭС в России оценили приблизительно в $9 млрд: $6 млрд на строительство энергоблоков и $3 млрд на создание инфраструктуры. Александр Лукашенко заявлял о планах потратить $10 млрд, но потом сообщил об урезании до $7 млрд за счет экономии.[/info_b]

Поддерживают не все

Член социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палукас отметил, что простым гражданам все же придется вложиться в этот проект. “Если говорить о распределительных и передающих сетях, то все эти затраты попадают в тариф, и этот тариф оплачивают все потребители электроэнергии. Поэтому сказать, что никому ничего не будет стоить и что Германия осыпет нас деньгами, было бы своего рода чудом”, - сказал он.

Вопросы возникают также у неправительственных организаций Литвы, ведь при планировании солнечных и ветровых парков необходимо учитывать ландшафт, охраняемые территории Литвы и выплачивать компенсации тем, кто живет рядом с ними.

“Согласно новым законам, люди, владеющие ветряными мельницами или более крупными солнечными электростанциями, будут получать определенную сумму денег от проданной электроэнергии и будут получать ее постоянно”, - заверил Крейвис.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство климата и энергетики Латвии назвало шесть мест в стране, где могут построить АЭС. Одна из локаций — возле озера Разнас, это примерно в 30 км от границы с Беларусью.

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