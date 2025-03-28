Литва развернула на границе с Беларусью масштабную поисковую операцию

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Опубликовано: 28.03.2025 10:15 , Обновлено: 28.03.2025

На полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, который находится в считанных километрах от границы с Беларусью, продолжается операция по и поиску четырех пропавших без вести во вторник американских солдат. Место, где гусеничная машина, на которой передвигались военные, затонула в болоте, установлено, ведутся работы по ее вытаскиванию.

Чтобы представить, насколько сложной является спасательная операция, достаточно взглянуть на размеры затонувшей машины. По сути это танк. Только не боевой, а эвакуационный. Весит около 60-70 тонн. А затонул на глубине нескольких метров и все еще находится в иле.

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене опубликовала на своей странице в Facebook несколько подробностей спасательной операции. «Продолжая поиски пропавших солдат ночью, спасателям удалось откачать часть грязи, однако добраться до затонувшей техники они по-прежнему не могут», - рассказала чиновница.





















На место происшествия прибыл самый мощный в Литве земснаряд. Часть ила удалось откачать за ночь, но этого оказалось недостаточно — вода продолжала поступать. Вместо песка рабочие насыпают глину и также утрамбовываем песок в специальные мешки, сооружая специальную насыпь. Также был построена дорога, чтобы облегчить доступ к месту происшествия транспортным средствам и экскаваторам. Спасатели работают без сна и отдыха, чтобы как можно быстрее доставить нам оборудование.

Работы осложняются тем, что через болото проходит газопровод. Его пришлось отключить. Также будет проведено расследование того, как машина попала на место затопления. Военные утверждают, что эта местность не использовалась для учений. На помощь в Литву также выехали польские военные.

«Вы видите, что это технически очень сложная операция. Я хочу поблагодарить правительство Литвы, должностных лиц и всех, кто здесь помогает. Их усилия абсолютно жизненно важны. И мы очень благодарны. Литва — образцовый союзник», — поблагодарил посол США в Литве.

Пока бронетранспортер не будет на поверхности, нет никаких доказательств гибели четверых американских солдат. Официально они до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ранее Telegraf.news писал, что военный автомобиль, пропавший во время учений на литовском полигоне Пабраде, расположенном в 10 км от границы с Беларусью, 26 марта обнаружили затопленной в водоёме. Такую информацию озвучила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене. Судьба четырех пропавших без вести солдат остаётся неизвестной.

В Литве нашли пропавший во время учений на границе с Беларусью военный автомобиль. Что известно о судьбе солдат НАТО?