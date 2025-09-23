Литва разрешила другим странам НАТО сбивать в своем небе иностранные самолёты

Опубликовано: 23.09.2025 07:41 , Обновлено: 23.09.2025

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в интервью для LRT сообщила, что власти страны делегировали право сбивать вторгнувшиеся самолёты в воздушное пространство страны другим странам НАТО.

По ее словам, это не значит, что будут сбиваться любые объекты.

“Когда мы видим объекты, оцениваемые как представляющие угрозу, как наши силы, так и наши союзники имеют право предпринять соответствующие действия, включая нейтрализацию объекта. Однако необходимо оценить, представляет ли объект непосредственную угрозу”, - пояснила Шакелене.

Также она уточнила, что литовские Военно-воздушные силы для ускорения принятия решения получили право самостоятельно определять, есть ли угроза.

“Это также означает, что Военно-воздушные силы наших союзников могут принимать такие решения. Когда Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе посетил нас, он выразил нам искреннюю благодарность, сказав, что это облегчает принятие определённых решений и ответных мер”, - заявила министр обороны Литвы.

Ранее Telegraf.news писал, что министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила об истории 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24. Так она прокомментировала обвинения Эстонии в нарушении российскими самолётами ее воздушного пространства.

Министр обороны Литвы призвала сбивать российские истребители