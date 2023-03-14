Литва признала российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Опубликовано: 14.03.2023 14:13 , Обновлено: 14.03.2023

Парламент Литвы 14 марта единогласно проголосовал за то, чтобы объявить российскую частную группировку боевиков "Вагнер" "террористической организацией".

В резолюции российская частная военная компания обвиняется в “систематических, серьезных преступлениях агрессии” в Украине. В документе также говорится о необходимости принятия Литвой закона о противодействии терроризму и конкретные критерии, на основании которых будут утверждать список террористических организаций.

Сама резолюция, предлагающая стране признать частную армию Евгения Пригожина террористической группировкой, был представлен на прошлой неделе. Авторы документа объяснили его необходимость тем, что российские наемники ЧВК “Вагнер” “осуществляют систематические тяжкие преступления – убивают и пытают гражданских жителей Украины, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты, - что приравнивается к терроризму”.

Ранее Литва признала террористическим государством и саму Россию и ее власти. Также Сейм Литвы в срочном порядке в сентябре 2022 года принял поправку к закону о чрезвычайном положении, предусматривающую временный запрет российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм в стране.

Литва запретила трансляцию белорусских и российских телеканалов